Футбол
RT на русскомОпределились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны. Жеребьёвка проходила в Бухаресте.
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Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Кино
«Звездные войны 9» получили дату выхода в Китае
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Единоборства
Олимпийский чемпион захотел побить Александра Емельяненко
36-летний Чахкиев вспомнил о словах Емельяненко, который после поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым заявил, что готов выйти в ринг с кем угодно.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Авто
Запущено производство новой Skoda Octavia
Новое поколение появится у нас только в грядущем году, когда запустят конвейерное производство на калужском заводе.
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Футбол
Автобус с нигерийскими футболистами попал под обстрел
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»
Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и неважно, как мне положено говорить.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Армия и оружие
Слегка промахнулись: США ошиблись на миллиарды при расчете ремонта верфей
Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что первоначальная смета, которую делали ВМС США, не учитывали ни расчет инфляции, нивелирование рисков и т.п. В результате, аудиторы пришли к выводу, что итоговая смета существенно вырастет.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Происшествия
Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань
Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Футбол
Шевченко ответил на вопрос о Ракицком
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
Общество
Врач рассказала о вреде красной икры
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком количестве следует потреблять красную икру и кому она противопоказана.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.