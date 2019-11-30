Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны. Жеребьёвка проходила в Бухаресте.
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Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»

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Определено время начала матчей сборной России на Евро-2020

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Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

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