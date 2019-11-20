Футбол

iReactoriReactorОпределились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Подошли к концу последние игры отборочного этапа к финалу чемпионата Европы по футболу 2020 года. Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Как сборная России играла с Бельгией и Данией – соперниками по групповому этапу Евро-2020

Евро-футбол.рувчера в 05:40

Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Советский спорт20 ноября в 08:49

Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

Sports.ru20 ноября в 14:48

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru20 ноября в 08:12

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00
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Культура

Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

Экспресс газета 07:37
Общество

Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
BFM.ru 05:33
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

RT на русском 02:37
Общество

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

ГТРК Карелия вчера в 10:33
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Политика

В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM вчера в 03:48
Общество

В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.
RT на русском вчера в 22:47
Политика

Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение

Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
Российская газета 06:13
Здоровье

Стало известно, когда подорожает медицинская справка для получения водительских прав

Напомним, несколько дней назад Минздрав предложил при прохождении медосмотра для получения или замены водительского удостоверения ввести в обязательном порядке медосвидетельствование — сдавать анализы на выявление хронического алкоголизма и употребления наркотиков.
Нижегородская Правда 01:58
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Футбол

Киевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

РБК вчера в 09:47
Футбол

Четвертьфинал Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом»

Известно, что «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Шинник» — с «Уралом». Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:29
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Культура

Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
RT на русском 20 ноября в 14:18
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

РБК 07:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Выпавший снег, как ожидается, не растает, более того, возможно он станет основной снежного покрова, который начнет образовываться уже в начале декабря в столичном регионе.
Российская газета 07:07
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Происшествия

У погибших в карельском Сегеже птиц выявили инфекционное заболевание

REGNUM 07:06
Авто

Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
SpeedMe 20 ноября в 15:26
Происшествия

Омоновцы сломали ребра пенсионеру МЧС

В результате избиения пенсионеру сломали ребра, он получил закрытую травму грудной клетки и гематомы.
Lenta.ru 08:18
Политика

Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 04:51
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
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