Футбол
iReactorОпределились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Подошли к концу последние игры отборочного этапа к финалу чемпионата Европы по футболу 2020 года. Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Как сборная России играла с Бельгией и Данией – соперниками по групповому этапу Евро-2020
Евро-футбол.рувчера в 05:40
Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется
Sports.ru20 ноября в 14:48
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе
Sport24.ru20 ноября в 08:12
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Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
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Стало известно, когда подорожает медицинская справка для получения водительских прав
Напомним, несколько дней назад Минздрав предложил при прохождении медосмотра для получения или замены водительского удостоверения ввести в обязательном порядке медосвидетельствование — сдавать анализы на выявление хронического алкоголизма и употребления наркотиков.
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Военную доктрину России могут скорректировать
Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Футбол
Четвертьфинал Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом»
Известно, что «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Шинник» — с «Уралом». Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
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Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
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Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
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Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Выпавший снег, как ожидается, не растает, более того, возможно он станет основной снежного покрова, который начнет образовываться уже в начале декабря в столичном регионе.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
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Омоновцы сломали ребра пенсионеру МЧС
В результате избиения пенсионеру сломали ребра, он получил закрытую травму грудной клетки и гематомы.
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Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
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Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.