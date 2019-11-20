Футбол

iReactoriReactorОпределились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Подошли к концу последние игры отборочного этапа к финалу чемпионата Европы по футболу 2020 года. Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Как сборная России играла с Бельгией и Данией – соперниками по групповому этапу Евро-2020

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Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40

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УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

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Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

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УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

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Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00
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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

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Азар: летом я весил 80 кг, но сбросил лишнее за 10 дней

Самый мой большой вес был тогда 77 килограммов, но этим летом я достиг отметки в 80.
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Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
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Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
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Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

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Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия в армии России

В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%, подчеркнул он.
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Футбол

Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
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Общество

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
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Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Происшествия

У погибших в Сегеже птиц обнаружили инфекционное заболевание

В трех образцах выявили ДНК возбудителя орнитоза (хламидиоза Chlamydophila psittaci). Орнитоз — инфекционная болезнь человека и птиц.
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Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД

РБК 04:48
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон — 35

22 ноября американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон отмечает 35-летие.
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Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
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Футбол

Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

РИА Новости 01:58
Авто

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
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Футбол

«Тамбов» и «Локомотив» встретятся в Саранске

Матч 17 тура Российской премьер-лиги состоится на «Мордовия Арене» в пятницу, 22 ноября.
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Экономика

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
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Происшествия

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В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Киевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

РБК вчера в 09:47
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Российская газета вчера в 17:28
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
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Финансы

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
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Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

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Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

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Дождь вчера в 11:38
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
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