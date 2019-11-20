Футбол
iReactorОпределились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Подошли к концу последние игры отборочного этапа к финалу чемпионата Европы по футболу 2020 года. Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Как сборная России играла с Бельгией и Данией – соперниками по групповому этапу Евро-2020
Евро-футбол.рувчера в 05:40
Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется
Sports.ru20 ноября в 14:48
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе
Sport24.ru20 ноября в 08:12
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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
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Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
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Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку
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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
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«Тамбов» и «Локомотив» встретятся в Саранске
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В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
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Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.