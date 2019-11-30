Футбол
РИА НовостиОпределились составы всех групп ЕВРО-2020
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоялась в субботу в Бухаресте. В финальной части турнира во второй раз (впервые – четыре года назад) примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.
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Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?
Sportbox.RUвчера в 05:59
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Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
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Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
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Армия и оружие
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Журналисты американского издания National Interest очень высоко оценили убойную силу крупнокалиберной снайперской винтовки Драгунова (СВДК).
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Ученые смогли узнать, что томография значительно повышает риск развития рака.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Футбол
Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото
Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
Армия и оружие
Джонсон намерен изменить стратегию обороны и безопасности Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть стратегию безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.
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Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
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Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
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Шоу-бизнес
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