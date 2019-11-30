Футбол
MetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
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Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?
Sportbox.RUвчера в 05:59
«Чемпион Европы в составе сборной России в 2036 году». Сын Аршавина с трофеем Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 14:46
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Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Наука
Учёные создали электрооптическое наноустройство для быстрой памяти и процессоров
Исследователи объединили концепции интегрированных технологий фотоники, плазмоники и электронной памяти, чтобы создать компактное устройство, которое может работать одновременно как оптическая и как электрическая память, а также выступать в качестве процессора.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ
Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Футбол
Голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»
В матче 14-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Челси».33-летний голкипер "Вест Хэма" Дэвид Мартин, дебютировавший в воротах «молотобойцев» в этой встрече, после финального свистка упал на газон и расплакался.
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Происшествия
Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале
В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Армия и оружие
Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны
Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
Кино
Самые дорогие мультфильмы в мире
Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Биатлон
Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, Халили — пятый
Немецкий биатлонист Филипп Наврат одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Спорт
У Непряевой первый подиум в сезоне. Йохауг привезла всем пропасть
Россиянка стала третьей в гонке с раздельным стартом на 10 км. Рука (Финляндия).
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.