Спорт день за днем

Наука Учёные создали электрооптическое наноустройство для быстрой памяти и процессоров Исследователи объединили концепции интегрированных технологий фотоники, плазмоники и электронной памяти, чтобы создать компактное устройство, которое может работать одновременно как оптическая и как электрическая память, а также выступать в качестве процессора.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

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Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.

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Хоккей «Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.

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