Футбол

MetaratingsMetaratingsСостоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Как покупать билет на Евро-2020

Советский спортвчера в 17:30

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:53

Интрига для России, группы смерти и жизни. Чего ждать от жеребьевки Евро-2020?

Sportbox.RUвчера в 05:59

«Чемпион Европы в составе сборной России в 2036 году». Сын Аршавина с трофеем Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 14:46

Германия, Португалия и Франция в одной группе! Нам досталась Финляндия. Итоги жеребьевки Евро-2020

Матч ТВвчера в 11:57

Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ruвчера в 12:52

Жеребьёвка Евро-2020

LiveSport.ru28 ноября в 18:30
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Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Наука

Учёные создали электрооптическое наноустройство для быстрой памяти и процессоров

Исследователи объединили концепции интегрированных технологий фотоники, плазмоники и электронной памяти, чтобы создать компактное устройство, которое может работать одновременно как оптическая и как электрическая память, а также выступать в качестве процессора.
3DNews 04:54
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Life.ru вчера в 20:23
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

Газета.Ru вчера в 02:53
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Футбол

Голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»

В матче 14-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Челси».33-летний голкипер "Вест Хэма" Дэвид Мартин, дебютировавший в воротах «молотобойцев» в этой встрече, после финального свистка упал на газон и расплакался.
Soccer.ru 04:16
Политика

Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 14:31
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 29 ноября в 09:15
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 29 ноября в 20:15
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Армия и оружие

Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны

Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
ГЛАС.RU 29 ноября в 07:48
Кино

Самые дорогие мультфильмы в мире

Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».
Фильм Про 02:00
Футбол

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Vprognoze.ru вчера в 16:44
Биатлон

Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, Халили — пятый

Немецкий биатлонист Филипп Наврат одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Матч ТВ 05:01
Армия и оружие

Появилось видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

Профиль 28 ноября в 10:34
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Спорт

У Непряевой первый подиум в сезоне. Йохауг привезла всем пропасть

Россиянка стала третьей в гонке с раздельным стартом на 10 км. Рука (Финляндия).
Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век вчера в 08:54
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
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