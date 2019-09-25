Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Пролет «Локо» и «Краснодара», мега-гол «Зениту», дичь с фанатами в Воронеже. Весь Кубок России — тут

Sport24.ruвчера в 18:15

Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Спорт день за днемвчера в 17:13

Определены все пары 1/8 финала Кубка России

Матч ТВвчера в 17:32

Минус семь: как прошли матчи раунда 1/16 финала Кубка России

Нева Спортвчера в 17:17

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Чемпионатвчера в 17:10

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Sport.ruвчера в 17:59

Все пары 1/8 финала Кубка

Спорт-Экспрессвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.
РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия вчера в 09:58
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Известия вчера в 15:54
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Здоровье

В башкирском Зауралье могут открыть филиал медицинского университета

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть в Зауралье филиал Башкирского государственного медицинского университета.
Башинформ вчера в 05:20
Общество

Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев

Primpress.ru 24 сентября в 19:26
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 18:15
Политика

Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК вчера в 17:56
Армия и оружие

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр вчера в 02:22
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Хоккей

«Авангард» ведет прямую трансляцию сноса «Арены Омск»

Город55.ру вчера в 05:03
Культура

Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 01:42
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Технологии

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru вчера в 08:00
Интернет

Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов

Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 24 сентября в 02:16
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Общество

Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

iReactor 24 сентября в 14:42
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Игры

Sony анонсировала дату выхода Last of Us: Part II

Югополис вчера в 10:27
Общество

В Пекине открылся крупнейший в мире международный аэропорт

Вести.Финанс вчера в 02:11
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем

Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru вчера в 06:42
Происшествия

Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан

Более 360 человек экипажа плавбазы "Петр Житников" доставили на курильский остров Шикотан.
Российская газета 24 сентября в 21:20
Футбол

Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное