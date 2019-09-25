Футбол

SM NewsSM NewsШесть клубов РПЛ покинули Кубок России

Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Это первый раунд, с которого принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), играя исключительно на выезде. Шесть из них не смогли преодолеть сопротивление младших по статусу коллективов.
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Все пары 1/8 финала Кубка

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Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Спорт день за днемвчера в 17:13
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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Телепрограмма вчера в 11:34
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Политика

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