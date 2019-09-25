Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
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Определены все пары 1/8 финала Кубка России

Матч ТВ17:32

Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Спорт день за днем17:13

Минус семь: как прошли матчи раунда 1/16 финала Кубка России

Нева Спорт17:17

Все пары 1/8 финала Кубка

Спорт-Экспресс17:11

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Чемпионат17:10

«Спартак» сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Томью» и другие пары 1/8 финала Кубка России

Sports.ru17:09

Матчи 1/16 финала Кубка России по футболу стартовали

Газета Metro05:33
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Политика

«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Дональд Трамп: Поздравляю вас с великой победой. Мы все в США наблюдали за вами, и вы проделали громадную работу.
РБК 12:09
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

Тепловоз проехал в тестовом режиме со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная по железнодорожной части Крымского моста, передаёт ТАСС.
Парламентская газета вчера в 09:36
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия 09:58
Автоспорт

Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“»

Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 07:59
Здоровье

В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства

В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.
Medical Note 22 сентября в 23:54
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Космос

Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ вчера в 00:16
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Политика

Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Общество

Синоптики рассказали, в каких регионах РФ будет тепло в октябре

На остальной территории России температура воздуха ожидается в районе нормы. По данным синоптиков, теплой погоды в сентябре ждать не стоит.
9111.ru 04:07
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Известия 08:44
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Происшествия

Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов

Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

ЦБ призвал банки осторожнее относиться к операциям с векселями, в частности не выдавать такие бумаги подозрительным клиентам.
РБК 10:12
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости 13:25
Футбол

ФИФА одобрила ограничения по аренде игроков и выплатам агентам

Комитет всех заинтересованных сторон футбольной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил идею по ограничению аренды игроков и агентским выплатам.
RT на русском 14:47
Единоборства

Фёдор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Президент Bellator Скотт Кокер заявил о намерении провести в России турнир организации, главным боем которого станет поединок с участием Фёдора Емельяненко.
RT на русском 03:10
Футбол

«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры

Чемпионат 16:51
Киберспорт

Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику

Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Наука

Галки передают сородичам информацию об опасных людях

Ученые провели эксперимент: когда к птичьему гнезду приближался незнакомый пернатым человек, включалась запись предупреждающего крика галки, или «контактного крика» (без нот, сообщающих об опасности).
Инфо24 вчера в 22:35
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика

Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
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