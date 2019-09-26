«Балтика» — «Торпедо» «Оренбург» — «Химки» «Нижний Новгород» — «Шинник» «Арсенал» — «Урал» ЦСКА — «Уфа» «Спартак» — «Ростов» «Зенит» — «Томь» «Ахмат» — «Луч» Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. «Оренбург», «Зенит» и «Ахмат» свои матчи проведут дома.

Спорт день за днем

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.

Наука Ученые назвали опасность чайных пакетиков Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Экономика X5 Retail Group стала лидером российского ретейла РБК составил рейтинг 500 крупнейших российских компаний. В топ-10 вошли X5 Retail Group и «Магнит», став лидерами в секторе ретейла.

Технологии ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2 ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Политика В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Экономика Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Кино Глава Marvel Кевин Файги снимет продолжение «Звездных войн» Глава киностудии Marvel Кевин Файги примет участие в работе над новым фильмом франшизы "Звездные войны" для Disney, сообщает THR.

Общество Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.

Политика РФ ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США Москва ждет реакции мирового сообщества на предложение перенести за пределы США заседания некоторых органов ООН, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».