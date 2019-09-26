Футбол
ЧемпионатОпределились все пары 1/8 финала Кубка России
«Балтика» — «Торпедо» «Оренбург» — «Химки» «Нижний Новгород» — «Шинник» «Арсенал» — «Урал» ЦСКА — «Уфа» «Спартак» — «Ростов» «Зенит» — «Томь» «Ахмат» — «Луч» Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. «Оренбург», «Зенит» и «Ахмат» свои матчи проведут дома.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный вчера в 05:13
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews 24 сентября в 10:21
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском 25 сентября в 01:07
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Экономика
X5 Retail Group стала лидером российского ретейла
РБК составил рейтинг 500 крупнейших российских компаний. В топ-10 вошли X5 Retail Group и «Магнит», став лидерами в секторе ретейла.
Inc. Russia вчера в 04:54
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Газета.Ru вчера в 01:52
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 25 сентября в 02:22
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Политика
В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК вчера в 07:56
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM 25 сентября в 04:31
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
Газета.Ru вчера в 20:46
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:52
Экономика
Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.
ТАСС вчера в 16:59
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Общество
Российского чиновника отведут на руины «запущенной» им котельной
Lenta.ru вчера в 06:00
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 12:49
Кино
Глава Marvel Кевин Файги снимет продолжение «Звездных войн»
Глава киностудии Marvel Кевин Файги примет участие в работе над новым фильмом франшизы "Звездные войны" для Disney, сообщает THR.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Политика
РФ ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США
Москва ждет реакции мирового сообщества на предложение перенести за пределы США заседания некоторых органов ООН, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
REGNUM 00:27
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52