Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUОпределились все участники стыковых матчей Евро-2020

Македония — Израиль
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Филипп II»
Энис Барди
29′
35′
Дан Глазер
35′
Диа Саба
41′
Эли Даса
Орел Дгани
Бобан Николов
45′+2′
59′
Илай Эльмкис
Долев Хазиза
Бобан Николов
60′
Влатко Стояновски
Илия Несторовски
61′
68′
Диа Саба
Шон Вейсман
Дарко Велкоски
Джоко Зайков
72′
Горан Пандев
Даниэль Аврамовски
79′
82′
Сун Менахем
89′
Моанес Даббур
В понедельник, 19 ноября прошли матчи заключительного тура отбора на Евро-2020. По их итогам определились 20 участников, квалифицировавшихся на чемпионат Европы. Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.
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