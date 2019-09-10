В понедельник, 19 ноября прошли матчи заключительного тура отбора на Евро-2020. По их итогам определились 20 участников, квалифицировавшихся на чемпионат Европы. Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.

Спорт день за днем

Политика Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в декабре.

Общество Медсправка для получения водительских прав станет «золотой» Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

Путешествия Отдых в Турции подорожает в 2020 году Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Политика Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.

Политика Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».

Наука В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Политика В МИД Украины рассказали о перспективах суда против России Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».