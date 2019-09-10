Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUОпределились все участники стыковых матчей Евро-2020

Македония — Израиль
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Филипп II»
Энис Барди
29′
35′
Дан Глазер
35′
Диа Саба
41′
Эли Даса
Орел Дгани
Бобан Николов
45′+2′
59′
Илай Эльмкис
Долев Хазиза
Бобан Николов
60′
Влатко Стояновски
Илия Несторовски
61′
68′
Диа Саба
Шон Вейсман
Дарко Велкоски
Джоко Зайков
72′
Горан Пандев
Даниэль Аврамовски
79′
82′
Сун Менахем
89′
Моанес Даббур
В понедельник, 19 ноября прошли матчи заключительного тура отбора на Евро-2020. По их итогам определились 20 участников, квалифицировавшихся на чемпионат Европы. Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сербия, Беларусь, Грузия, Косово и еще 12 команд сыграют в плей-офф Лиги наций за места на Евро-2020

Sports.ruвчера в 19:10

Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово получат путёвку на Евро-2020

Спорт БИЗНЕС Online18 ноября в 07:30

Определились все участники стыковых матчей Евро-2020

Sportbox.RU01:43

Определились команды участницы плей-офф пути Лиги наций для участия в ЕВРО

РИА Новостивчера в 18:00

Все что нужно знать об итогах отборочного цикла Евро-2020 и раскладах перед жеребьевкой финальной стадии

Спорт день за днемвчера в 17:28

Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020

RT на русскомвчера в 18:14

Стали известны команды, которые сыграют в плей-офф Лиги наций за право попасть на Евро-2020

Bookmaker-ratings.ru00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика

Зеленский хочет договориться о прекращении огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в декабре.
Газета.Ru 08:54
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

РБК 08:19
Путешествия

Отдых в Турции подорожает в 2020 году

Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года.
Телеканал 360° 02:09
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Гаджеты

Samsung представила второй складной смартфон с гибким экраном

Игромания.ру вчера в 15:09
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Политика

Украину не интересует контракт с «Газпромом» на год

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:28
Армия и оружие

Курды извинились перед российскими военными

Взгляд.ру 07:34
Экономика

Baring Vostok отложил создание нового инвестфонда из-за ареста Калви

Инвестиционная компания Baring Vostok решила временно отложить создание шестого фонда для иностранных инвестиций в российские компании, заявил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости 08:05
Общество

Правила строительства в России решили кардинально изменить

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Lenta.ru 07:27
Политика

Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.
Rambler News Service 08:41
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Кино

Трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт появился в Сети

На популярном видеохостинге YouTube появился трейлер мюзикла "Кошки" с участием Тейлор Свифт и многих других актеров разных величин.
VSE42.RU вчера в 22:27
Политика

Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
Наука

В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва

Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
N+1 07:11
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today вчера в 10:08
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер 05:02
Политика

В МИД Украины рассказали о перспективах суда против России

Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».
REGNUM 05:24
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Авто

Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ

Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана планируют наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.
Автоновости дня 07:03
Происшествия

Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной

В правительстве Пензенской области озвучили предварительную причину ЧП с двумя погибшими во время аварии на теплотрассе в областном центре.
Российская газета 05:35
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное