Футбол
Sportbox.RUОпределились все участники стыковых матчей Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Филипп II»
Энис Барди
|29′
|35′
Дан Глазер
|35′
Диа Саба
|41′
Эли Даса
Орел Дгани
Бобан Николов
|45′+2′
|59′
Илай Эльмкис
Долев Хазиза
Бобан Николов
|60′
Влатко Стояновски
Илия Несторовски
|61′
|68′
Диа Саба
Шон Вейсман
Дарко Велкоски
Джоко Зайков
|72′
Горан Пандев
Даниэль Аврамовски
|79′
|82′
Сун Менахем
|89′
Моанес Даббур
Македония
Расстановка 4‑5‑1
1
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
3
Зайков
4
Ристевски
7
Костадинов
16
Николов
11
Аврамовски
17
Барди
21
Элмаз
23
Несторовски
1
Харуш
21
Тиби
4
Битон
3
Глазер
5
Дгани
14
Хазиза
6
Натхо
19
Менахем
9
Даббур
7
Захави
12
Вейсман
Израиль
Расстановка 3‑4‑3
В понедельник, 19 ноября прошли матчи заключительного тура отбора на Евро-2020. По их итогам определились 20 участников, квалифицировавшихся на чемпионат Европы. Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.
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Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово получат путёвку на Евро-2020
Спорт БИЗНЕС Online18 ноября в 07:30
Все что нужно знать об итогах отборочного цикла Евро-2020 и раскладах перед жеребьевкой финальной стадии
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Стали известны команды, которые сыграют в плей-офф Лиги наций за право попасть на Евро-2020
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