Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Стал известен соперник сборной России перед Евро-2020

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.

Общество Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что власти страны увеличат финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Футбол Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Спорт Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.

Общество Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.

Единоборства Беспутин победил Бутаева и завоевал титул чемпиона WBA Российский боксер Александр Беспутин победил своего соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.