Футбол

Газета.RuГазета.RuСтал известен соперник сборной России перед Евро-2020

Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

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Газета.Ru вчера в 13:55
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Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
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Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество

Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что власти страны увеличат финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском вчера в 23:15
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Mi Band 4 NFC, Redmi 8A, Mi Notebook Pro 15,6, Mi TV 4A подешевели

Mi Notebook Pro 15,6, в топовой конфигурации с CPU Core i7 8550U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ, а также дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050, стал доступнее на $70 (теперь его цена – $1065).
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Общество

В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря

В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Газета.Ru вчера в 16:26
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РИА Новости вчера в 18:22
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На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

РИА Новости 00:02
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Футбол

Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Lenta.ru вчера в 09:24
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Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины

Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ вчера в 03:55
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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Общество

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
РБК вчера в 22:35
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В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
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Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
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В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
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Беспутин победил Бутаева и завоевал титул чемпиона WBA

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«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола

АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
ТАСС 28 ноября в 21:34
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
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В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета вчера в 04:00
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