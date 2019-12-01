Футбол
Газета.RuСтал известен соперник сборной России перед Евро-2020
Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
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Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»
Sportbox.RUвчера в 15:13
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Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
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Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге
Пекин считает высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о Гонконге вмешательством во внутренние дела.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
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Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что власти страны увеличат финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.
Гаджеты
Mi Band 4 NFC, Redmi 8A, Mi Notebook Pro 15,6, Mi TV 4A подешевели
Mi Notebook Pro 15,6, в топовой конфигурации с CPU Core i7 8550U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ, а также дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050, стал доступнее на $70 (теперь его цена – $1065).
Общество
В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря
В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
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На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Футбол
Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
Политика
Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины
Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Общество
Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
Политика
В США рассказали о самом странном советском оружии
Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
Авто
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в РФ к концу 2019 года
Эксперты проанализировали предложения на рынке по состоянию на конец года и составили топ-5 самых дешевых иномарок в РФ.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
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Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
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В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек
В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
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Российский боксер Александр Беспутин победил своего соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола
АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.