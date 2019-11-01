Футбол
АБНОпределился противник «Зенита» в четвертьфинале Кубка России
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
По завершении всех матчей стадии 1/8 Кубка России по футболу, сформировались все пары на четвертьфинал турнира. Таким образом, 4 марта 2020 года «Зенит» сыграет в четвертьфинале с «Ахматом».
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