Футбол

АБНАБНОпределился противник «Зенита» в четвертьфинале Кубка России

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
По завершении всех матчей стадии 1/8 Кубка России по футболу, сформировались все пары на четвертьфинал турнира. Таким образом, 4 марта 2020 года «Зенит» сыграет в четвертьфинале с «Ахматом».
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