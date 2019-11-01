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Хоккей «Авангард» расторг контракт с Щербаком Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.

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