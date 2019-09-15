Футбол

Пятый каналПятый канал«Зенит» разгромил «Томь» на матче Кубка России в Петербурге

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Футбольный клуб «Зенит» разгромил «Томь» в матче 1/8 финала Кубка России. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.
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