Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Футбольный клуб «Зенит» разгромил «Томь» в матче 1/8 финала Кубка России. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» разгромил «Томь» на матче Кубка России в Петербурге

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