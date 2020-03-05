Экономика

REGNUMREGNUMОпределён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

За последние полгода размер комфортного для обслуживания ипотеки дохода семьи снизился на 6,6% — на 1 августа 2019 года он составлял 75,6 тыс. рублей. Главная причина улучшения показателя доступности ипотеки — снижение во II квартале 2019 года процентной ставки по ипотеке.
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Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

REGNUM06:00

Эксперты назвали комфортный для обслуживания ипотеки семейный доход

РИА Новости03:09

Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

Телеканал 360°05:01

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Lenta.ru04:23

Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей

ТАСС03:39

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян

РБК05:07

Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился до 70,7 тыс. рублей

Банки.ру03:00
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Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
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В Москве может появиться платный дублер МКАД

Платный дублер МКАД может быть построен южнее Москвы.
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Экономика

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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
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