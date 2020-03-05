За последние полгода размер комфортного для обслуживания ипотеки дохода семьи снизился на 6,6% — на 1 августа 2019 года он составлял 75,6 тыс. рублей. Главная причина улучшения показателя доступности ипотеки — снижение во II квартале 2019 года процентной ставки по ипотеке.

Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

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