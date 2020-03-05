Экономика
REGNUMОпределён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ
За последние полгода размер комфортного для обслуживания ипотеки дохода семьи снизился на 6,6% — на 1 августа 2019 года он составлял 75,6 тыс. рублей. Главная причина улучшения показателя доступности ипотеки — снижение во II квартале 2019 года процентной ставки по ипотеке.
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Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Кремле.
Общество
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Биатлон
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Экономика
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О необходимости обеспечить учеников с 1 по 4-й класс горячим питанием ранее сказал в послании Федеральному Собранию Владимир Путин.
Общество
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
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Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
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Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Футбол
В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов
УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года.
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Транспорт
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Платный дублер МКАД может быть построен южнее Москвы.
Политика
Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США
Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Биатлон
В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону
Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков.
Экономика
«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли
Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.