Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары. За несколько дней до этого начались массовые протесты, местные жители опасались распространения коронавируса.

Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая

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