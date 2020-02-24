Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваОпрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая

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Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары. За несколько дней до этого начались массовые протесты, местные жители опасались распространения коронавируса.
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