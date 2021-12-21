На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемое организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.
В качестве мер для развития предпринимательства в Петербурге в текущих условиях в 2022 году администрация города увеличит расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта "Городской акселератор Санкт-Петербурга".
В 2021 году в США произошёл рекордный всплеск иммиграции с незаконным пересечением южной границы с Мексикой, когда Джо Байден вступил в должность и ослабил ограничения, а также легальный всплеск иммиграции после того, как Дональд Трамп проиграл переизбрание.
Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.