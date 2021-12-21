Будьте в Плюсе

Опрос ЦСР: 80% компаний нуждаются в господдержке из-за антиковидных ограничений

Правительство Петербурга утвердило дополнительный, четвёртый пакет мер для поддержки бизнеса и социальных НКО.
DP.RU
Социально ориентированным НКО в следующем году дадут субсидии на организацию экскурсионных поездок для школьников.
Эхо Москвы
На 50% будет уменьшена сумма налога на имущество, используемое организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, за 2022 год.
Znak.com
В качестве мер для развития предпринимательства в Петербурге в текущих условиях в 2022 году администрация города увеличит расходы на предоставление предпринимателям цифровых сервисов в рамках реализации проекта "Городской акселератор Санкт-Петербурга".
ТАСС

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