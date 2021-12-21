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Опрос ЦСР: 80% компаний нуждаются в господдержке из-за антиковидных ограничений

К концу года 80% российских компаний заявили, что нуждаются в господдержке на фоне пандемии и антиковидных ограничений, выяснили в ходе опроса «Бизнес-климат в России» аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР).
Forbes
Далеко не все компании смогли восстановиться в 2021 году, как ожидали, объясняют в ЦСР.
РБК
2022 год отличается значительным уровнем неопределенности: каждая пятая компания затруднилась в оценке собственной выручки, каждая четвертая — в оценке операционной прибыли, следует из опроса ЦСР.
РБК
Чаще всего о необходимости господдержки говорят компании из отраслей легкой и пищевой промышленности, торговли и сферы услуг, тяжелой промышленности, отмечает ЦСР.
РБК

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РБК: доля нуждающихся в господдержке компаний достигла 80%
Телеканал 360°18:36
Опрос ЦСР: 80% компаний нуждаются в господдержке из-за антиковидных ограничений
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