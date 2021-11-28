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Опрос НПФ «Открытие»: каждый десятый россиянин может дать ребенку платное образование

Опрос НПФ «Открытие» назвал процент россиян, способных дать платное образование своим детям.
Lenta.ru
Как показало исследование, несмотря на то, что большинство респондентов (58%) устраивает бесплатное образование в школе, оставшиеся (42%) утверждают, что родители должны иметь возможность дать детям в том числе и платное образование.
ТАСС
Для 85% граждан высшее образование остается "золотым стандартом".
ТАСС
Если же для ребенка предполагается платное обучение, только девять процентов откажутся от него.
Lenta.ru

Подробнее о событии

НПФ «Открытие»: каждый десятый россиянин способен дать ребенку платное образование
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Опрос: только каждый 10-й россиянин в состоянии дать платное образование своим детям
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