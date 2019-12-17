Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной

Более половины россиян считают нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры.
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Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной

По данным исследования, 53 процента россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30 процентов видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12 процентов затруднились ответить, лишь пять процентов оценили их как хорошие.
РИА Новостивчера в 16:30

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Опрос ВЦИОМа показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

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Социологи зафиксировали снижение доли россиян, верящих в восстановление дружбы с Украиной

Коммерсантъвчера в 13:12
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Общество

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Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
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Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
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В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
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Экономика

Счётная палата назвала неэффективной программу по развитию финрынка

В документе отмечено, что из семи показателей развития секторов финансового рынка в полной мере достигнут только один — по величине активов страховых организаций.
News.ru 02:29
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Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Дни24 вчера в 19:00
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Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

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Накануне.Ru 16 декабря в 17:07
Кино

Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

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Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС 16 декабря в 17:19
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

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Политика

Маневры российского корабля-разведчика насторожили США

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Bethub.org вчера в 09:32
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Bloomberg: Tesla планирует снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%

Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенный в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
ТАСС 02:54
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
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Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми

Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
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В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
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На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку

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РИА Новости 01:00
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Сергей Лазарев резко отреагировал на скандал с Димой Биланом

В Амстердаме состоялся концерт звезд «Евровидения». Дима Билан отказался присутствовать на мероприятии, а вот Сергей Лазарев согласился.
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Общество

Лидер Башкирии принял решение платить за информацию о «фанфуриках»

Выход лидер республики видит в следующем: надо платить осведомителям.
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Общество

В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
РИА Новости 02:58
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Выпуск «Красавы» о проблемах болельщиков в России удалили с Youtube

Выпуск канала «Красава» — «Фанат не преступник» блогера Евгения Савина — удален с видеохостинга YouTube.
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Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка

В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
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Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе

REGNUM 16 декабря в 07:21
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Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

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Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Газета.Ru 02:14
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В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
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Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
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