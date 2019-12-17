По данным исследования, 53 процента россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30 процентов видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12 процентов затруднились ответить, лишь пять процентов оценили их как хорошие.

с чего всё началось

Более половины россиян считают нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры.

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной

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