Политика
РИА НовостиОпрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений с Украиной
Более половины россиян считают нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры.
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с чего всё началось
По данным исследования, 53 процента россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30 процентов видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12 процентов затруднились ответить, лишь пять процентов оценили их как хорошие.РИА Новостивчера в 16:30
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Социологи зафиксировали снижение доли россиян, верящих в восстановление дружбы с Украиной
Коммерсантъвчера в 13:12
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Общество
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
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Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Экономика
Счётная палата назвала неэффективной программу по развитию финрынка
В документе отмечено, что из семи показателей развития секторов финансового рынка в полной мере достигнут только один — по величине активов страховых организаций.
Здоровье
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет
Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Экономика
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Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Происшествия
Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Маневры российского корабля-разведчика насторожили США
Футбол
Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов
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Bloomberg: Tesla планирует снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%
Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенный в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Технологии
Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми
Сотрудники компании Check Point выявили ошибку, позволяющую участникам групповых чатов в WhatsApp заблокировать сервис на устройствах собеседников.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Космос
На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Хоккей
Свечников забросил чудо-гол из-за ворот в матче НХЛ
Музыка
Сергей Лазарев резко отреагировал на скандал с Димой Биланом
В Амстердаме состоялся концерт звезд «Евровидения». Дима Билан отказался присутствовать на мероприятии, а вот Сергей Лазарев согласился.
Общество
Лидер Башкирии принял решение платить за информацию о «фанфуриках»
Выход лидер республики видит в следующем: надо платить осведомителям.
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Общество
Выпуск «Красавы» о проблемах болельщиков в России удалили с Youtube
Выпуск канала «Красава» — «Фанат не преступник» блогера Евгения Савина — удален с видеохостинга YouTube.
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.