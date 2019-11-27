Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.

Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

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