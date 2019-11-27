Общество

ТАССТАССОпрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
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с чего всё началось

Треть россиян отказались переходить на фриланс

Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК).
РБК01:17

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Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

ТАСС06:25

Большинство россиян думают об уходе на фриланс, показал опрос

РИА Новости04:56

Россияне передумали работать в офисе

Lenta.ru03:17

Опрос показал отношение жителей России к фрилансу

REGNUM04:39

Большинство россиян обдумывает переход на фриланс

Коммерсантъ03:21

Более половины россиян заявили о готовности перейти на фриланс

Известия04:34

Треть россиян отказались переходить на фриланс

РБК01:17
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Футбол

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт вчера в 17:05
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM 25 ноября в 14:56
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Известия 04:05
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 25 ноября в 15:19
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

Говорит Москва 07:00
Шоу-бизнес

«Блестящая» Ольга Орлова снялась абсолютно обнаженной на Сейшелах

На опубликованном в Instagram кадре экс-солистка "Блестящих" стоит с распущенными волосами под тропической пальмой и прикрывает свое обнаженное тело длинными ветвями.
Ruposters.ru 05:55
Происшествия

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике.
Москва 24 вчера в 15:59
Армия и оружие

При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В Мали в результате столкновения двух вертолетов погибли 13 французских военных.
Газета.Ru вчера в 04:25
Общество

Boeing лишили права выдавать сертификаты на 737 MAX

"Общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности требуют, чтобы ФАУ сохранила полномочия выдавать сертификаты летной годности на все самолеты серии 737 MAX", - говорится в письме, направленном регулятором в авиастроительную корпорацию.
Ruposters.ru 03:16
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

REGNUM 04:58
Общество

В порт Петербурга прибыло судно с урановыми отходами из Германии

Сухогруз «Михаил Дудин» с отходами обогащения урана прибыл в порт Санкт-Петербурга. Об этом стало известно по данным портала Marinetraffic.
ФедералПресс 06:43
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Комсомольская правда 05:25
Авто

Минивэн Renault Espace больше всего изменился внутри

Напомним, Renault Espace в середине 80-х стал родоначальником европейского класса минивэнов.
Новые автомобили вчера в 01:45
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Кино

Видеоблогер BadComedian раскритиковал три российских фильма

Известно, что при бюджете более чем в 3,6 миллионов долларов сборы фильма в прокате составили менее миллиона долларов.
Вечерний курьер 02:13
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Культура

Пресняков-старший рассказал, кто должен поехать на «Евровидение-2020»

Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Uznayvse.ru 06:21
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Иванов не выдержал экзамена на детекторе лжи

Millionaire.ru 03:46
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 25 ноября в 03:38
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