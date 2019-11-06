Общество

RT на русскомRT на русскомОпрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.
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с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

RT на русском02:19

Большинство россиян не откладывает на пенсию

URA.Ru01:08

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Коммерсантъ01:13

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Известия01:33

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Lenta.ru00:47

На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах

Деловой квартал (Екатеринбург)00:55

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Политика

Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Как отмечает Bloomberg, вероятнее всего, Трамп этим высказыванием имел в виду то, что Украина предпринимала попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года от имени его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 16:37
Культура

Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+

С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.
РБК вчера в 04:04
Транспорт

«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления

"Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево сменит пункт отправления с запуском Московских центральных диаметров (нового "наземного метро").
Российская газета 03:11
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАСС вчера в 21:20
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Кино

Студия Хидео Кодзимы займется созданием фильмов

Хидео Кодзима уже давно рассказывал о том, что он хочет когда-нибудь снять собственный фильм, а в недавнем 26-минутном репортаже BBC Newsbeat о Death Stranding разработчик прямо заявил, что его студия займется созданием фильмов.
Gmbox.ru вчера в 02:11
Футбол

Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
Спорт-Экспресс 02:44
Космос

Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна

ГЛАС.RU вчера в 05:33
Футбол

Красная карточка Сон Хын Мина отменена

Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

По информации немецкого издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.
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Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

РИА Новости 04:04
Кино

Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году

Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.
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Общество

Сильный снегопад надвигается на север Свердловской области

Время Пресс 03:23
Космос

На Марсе нашли остатки фундамента древних зданий

Уфологи находят все больше подтверждений существования в прошлом высокоразвитой цивилизации на Марсе.
Южный Федеральный вчера в 22:04
Музыка

Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»

News.ru вчера в 20:14
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Здоровье

Назван симптом, на который до диагноза жалуются люди с раком печени

Одними из главных провокаторов рака печени специалисты назвали курение, употребление большого количества алкоголя и лишний вес.
Российская газета вчера в 23:55
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»

В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Экономика

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Общество

РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
News.ru вчера в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
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