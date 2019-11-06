Общество
RT на русскомОпрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
Деловой квартал (Екатеринбург)00:55
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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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Газета.Ru вчера в 07:53
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МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
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РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Министр обороны Индии в ходе визита в Россию встретится с Шойгу
Посольство Индии сообщило, что индийский министр обороны Раджнат Сингх приедет в Россию с визитом, в рамках которого проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
RT на русском 04 ноября в 06:42
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ФК «Ростов» не смог обыграть «Краснодар»
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 01:28
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Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео
Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
Ведомости вчера в 14:32
Технологии
Любой телефон выпущен уже со шпионской функцией
Эксперты компании «Аладдин Р.Д.» заявили, что любой телефон выпущен уже со шпионской функцией.
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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Происшествия
Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите
Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
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Жителей Свердловской области предупреждают о снегопадах и гололёде
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
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Транспорт
Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово
Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Армия и оружие
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На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика
Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
ТАСС 01:21