Общество

RT на русскомRT на русскомОпрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.
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с чего всё началось

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБКвчера в 23:00

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Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

RT на русском02:19

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

РБКвчера в 23:00

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Коммерсантъ01:13

Большинство россиян не откладывает на пенсию

URA.Ru01:08

У россиян не нашли накоплений на пенсию

Lenta.ru00:47

На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах

Деловой квартал (Екатеринбург)00:55

Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Известия01:33
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия

Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
РБК 01:14
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Происшествия

Россиянин «заминировал» аэропорт из-за любви

Суд приговорил к условному сроку влюбленного мужчину, «заминировавшего» аэропорт Волгограда.
Lenta.ru 02:36
Футбол

Мелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своём выступлении в текущем сезоне.
Чемпионат 03:00
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Космос

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.
Piter.tv вчера в 02:26
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии

Экспресс газета 02:03
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

РИА Новости 00:36
Политика

Министр обороны Индии в ходе визита в Россию встретится с Шойгу

Посольство Индии сообщило, что индийский министр обороны Раджнат Сингх приедет в Россию с визитом, в рамках которого проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
RT на русском 04 ноября в 06:42
Футбол

ФК «Ростов» не смог обыграть «Краснодар»

Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 01:28
Интернет

Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео

Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
Ведомости вчера в 14:32
Технологии

Любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

Эксперты компании «Аладдин Р.Д.» заявили, что любой телефон выпущен уже со шпионской функцией.
МедиаПоток 02:45
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Происшествия

Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите

Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
Интерфакс 01:57
Культура

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Общество

Жителей Свердловской области предупреждают о снегопадах и гололёде

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о снегопадах и гололёде .
Твой Континент 02:28
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Транспорт

Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово

Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Армия и оружие

На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету

На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль 03 ноября в 13:24
Политика

Захарова призвала Украину сделать конкретные шаги для достижения мира

ТАСС 02:17
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
ТАСС 01:21
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