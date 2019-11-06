Общество
RT на русскомОпрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка. Исследование проводилось в 14 городах среди 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет.
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с чего всё началось
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.РБКвчера в 23:00
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На пенсию копят меньше четверти россиян. И это только в крупных городах
Деловой квартал (Екатеринбург)00:55
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Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия
Во Вьетнаме задержан новый фигурант дела о гибели мигрантов в Эссексе
Полиция Вьетнама задержала ещё одного подозреваемого в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых обнаружили в грузовике в британском Эссексе.
RT на русском вчера в 10:32
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Происшествия
Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане
Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе.
Lenta.ru 02:06
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество
Суд отказался лишать родительских прав пришедших на митинг с ребенком
Московский Комсомолец 01:59
Общество
Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз
Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз: с 30 тысяч до почти 3,5 миллионов рублей.
Эхо Москвы 02:31
Политика
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Общество
РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости вчера в 19:18
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о специфике войны в современных условиях
ФАН вчера в 20:56
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика
Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера Лейбористской партии Джереми Корбина с советским лидером Иосифом Сталиным.
REGNUM 00:49
Здоровье
Корь убивает более 70% антител против других вирусов
В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Здоровье
Продукты питания для похудения перечислили диетологи
Диетологи перечислили продукты питания, которые помогут похудеть и не потерять способность к восстановлению во время диеты.
ГлавУфа 02:00
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Lenta.ru вчера в 18:05
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД
Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 04 ноября в 13:23
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:59
Игры
Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей
Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
3DNews 01:24
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 04 ноября в 10:20