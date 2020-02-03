Политика
Газета.RuОпрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно опросу ВЦИОМ, предложенные изменения поддержали почти 80% россиян, пишет принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки к Конституции
Политическая Экспертизавчера в 20:01
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