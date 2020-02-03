Политика

Газета.RuГазета.RuОпрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно опросу ВЦИОМ, предложенные изменения поддержали почти 80% россиян, пишет принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
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Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

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Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
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Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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США пообещали обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

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