А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее.

Михаил Ефремов Актёр