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ТАСС
ТАСС

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

Каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка. Это показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющееся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале. При этом доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%.
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