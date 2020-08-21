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ТАСС
ТАСС

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

Каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка. Это показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющееся в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале. При этом доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%.
ТАСС20:04
Подробнее о событии
Царьград

Русские бросились снимать деньги с вкладов. Уже поздно?

Царьград04:17
ТАСС

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

ТАСС20:04
ТВ Центр

Россияне начали забирать свои деньги из банков

ТВ Центр03:15
Lenta.ru

Вкладчики приготовились к массовому бегству из банков

Lenta.ru03:00
Рамблер

Россияне бросились забирать деньги из банков

Рамблер01:33
News.ru

Более 30% вкладчиков намерены забрать свой депозит из банка

News.ru21:20
Труд

Российским банкам грозит массовое бегство вкладчиков

Труд03:37

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
РИА Новости03:00
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
Ахмат — Ротор 3:1
МК-Спорт19 августа в 12:58

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Представители оператора сообщают, что на первом этапе доступ к высокоскоростному интернету получат производственные предприятия и офисы, после чего все преимущества предлагаемой услуги смогут оценить и частные клиенты.
Evo-rus.com04:16
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
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В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов

Более сотни криминальных авторитетов задержали полицейские в одном из ресторанов в Азербайджане, сообщает 18 августа Sputnik.Азербайджан со ссылкой на пресс-служба министерства внутренних дел.
ИА Красная Веснавчера в 09:28
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В деле ограничения вооружений России верить нельзя – The National Interest

Вашингтон, 21 августа 2020, 09:43 — REGNUM США, стремясь заключить соглашения о контроле за вооружениями с Россией, не должны доверять Москве, «склонной» находить пути обхода существующих ограничений, заявил старший научный сотрудник Фонда Heritage Foundation и бывший заместитель помощника министра обороны США Питер Брукс 20 августа в статье для The National Interest.
REGNUM02:43

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»

У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», не отмечается побочных реакций, их самочувствие хорошее.
RT на русском03:54
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Цепкало заявил, что войска НАТО в Белоруссии не должны нести угрозы другим странам

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало заявил, что войска НАТО не должны находиться на территории республики и тем самым нести угрозу России или какому-либо другому государству.
Газета.Ru04:16
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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