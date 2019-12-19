Политика
Rambler News ServiceОпрос показал отношение американцев к импичменту Трампа
Мнение американцев об импичменте президента США Дональда Трампа полярно разделилось: за и против высказались по 48%. Об этом свидетельствует опрос NBC и The Wall Street Journal, данные которого приводит NBC News.
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Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-амфибии» Анастасия Вертинская празднует юбилей
Звезда кинокартины «Человек-амфибия» Анастасия Вертинская празднует юбилей. 19 декабря 2019 года актрисе исполняется 75 лет.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Общество
31 декабря в Татарстане объявлено выходным
Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Армия и оружие
Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео
Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Политика
Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
Футбол
Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»
Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Пассажир автомобиля погиб в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области
По предварительным данным, в результате аварии погиб пассажир автомобиля, еще девять человек доставлены в больницу.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Футбол
Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Футбол
В полуфинале Кубка лиги сыграют «МЮ» и «Ман Сити»
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги-2019/20.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.