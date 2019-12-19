Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОпрос показал отношение американцев к импичменту Трампа

Мнение американцев об импичменте президента США Дональда Трампа полярно разделилось: за и против высказались по 48%. Об этом свидетельствует опрос NBC и The Wall Street Journal, данные которого приводит NBC News.
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Опрос: мнения американцев об импичменте Трампа разделились

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