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Опрос: многие компании в РФ проиндексировали зарплаты сотрудникам на фоне инфляции

Ряд компаний провели увеличение зарплат персонала в начале года.
РИА Новости
Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, оказавшись максимальной с 2015 года.
РИА Новости
С начала 2022 года инфляция уже превысила 11% на фоне санкционного давления из-за спецоперации и мартовского потребительского бума.
РИА Новости
Известно, что больше всего заработные платы проиндексировали работникам IT-сектора, а также металлургии.
ФАН

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Российские компании повысили заработные платы на фоне роста инфляции
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