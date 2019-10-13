Общество
REGNUMВ Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Напомним, в начале весны в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. После этого администрация города объявила, что организует опрос и выяснит мнение жителей об их отношении к месту строительства храма.
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Демократия не закончилась? 5 важных вопросов о том, как выбрать площадку для храма Святой Екатерины
Екатеринбург Онлайнвчера в 02:11
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Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Транспорт
Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста
Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий.
Вести.Ru вчера в 07:25
Автоспорт
Леклер оштрафован и потерял шестое место в гонке Гран-при Японии
Пилот "Феррари" Шарль Леклер потерял 6-е место по итогам гонки 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии, сообщает autosport.com.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие
Франция остановила поставку оружия Турции вслед за Германией
В МИД Франции заявили о приостановке поставок вооружения для Турции из-за инициированной странной военной операции "Источник мира" против сирийских курдов.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Путин признался, что не читает Трампа в Twitter
Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом.
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Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Политика
Представители Крыма совершили первый официальный визит в Турцию
Аргументы и Факты вчера в 10:32
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
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За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском вчера в 09:28
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru вчера в 10:35
Музыка
Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков
Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Культуромания 05:14
Технологии
Дуров прокомментировал притеснение криптовалюты Telegram американцами
По прошествии суток команда Дурова прокомментировала данную ситуацию, написав письмо инвесторам, вложившим в его новый проект порядка 1,7 млрд долларов.
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Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 11 октября в 16:59
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
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Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
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Кино
[Слухи] В «Кризис на бесконечных землях» заглянет Люцифер
Обаятельного дьявола заметили на съемочной площадке Новый телевизионный сезон стартовал, и на малые экраны вернулись сериалы франшизы Arrowverse, а уже скоро героев ждет «Кризис на бесконечных землях» – кроссовер в пяти частях, который объединит персонажей вселенной DC из самых разных проектов.
Srnsk 06:10
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Газета.Ru 03:49
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
РИА Новости 03:18
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06