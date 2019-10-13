Напомним, в начале весны в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. После этого администрация города объявила, что организует опрос и выяснит мнение жителей об их отношении к месту строительства храма.

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

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