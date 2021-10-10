Порядка 10% россиян полностью отказались от наличных, большинство из них считают, что безналичные платежи - это вопрос удобства, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (его результаты есть в распоряжении ТАСС).
Подписку о невыезде избрали в качестве меры пресечения водителю, подозреваемому по уголовному делу по факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими под Сочи, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.