Подозреваемого по делу о ДТП под Сочи водителя отпустили под подписку о невыезде

Подписку о невыезде избрали в качестве меры пресечения водителю, подозреваемому по уголовному делу по факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими под Сочи, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.