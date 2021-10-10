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Опрос: около 10% россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные расчеты

Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты.
ТАСС
«37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% — более безопасными», — отметили в пресс-службе.
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Среди причин россияне также назвали переход на карту с кешбэком (21%) и запуск Системы быстрых платежей (10%).
URA.Ru
Согласно данным Банка России, доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила около 70%.
ТАСС

С чего всё началось

Опрос: около 10% россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные расчеты
Порядка 10% россиян полностью отказались от наличных, большинство из них считают, что безналичные платежи - это вопрос удобства, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (его результаты есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС02:03

Подробнее о событии

Россияне начали отказываться от наличных
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