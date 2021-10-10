Опрос: около 10% россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные расчеты

Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Кроме того, почти столько же опрошенных (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кешбэком.