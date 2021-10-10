Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Кроме того, почти столько же опрошенных (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кешбэком.
Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности, Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны.