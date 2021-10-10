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Опрос: около 10% россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные расчеты

Около 10% российских граждан полностью перешли на безналичные платежи, отказавшись от наличных денег, следует из опроса, проведенного Райффайзенбанком.
Экономика сегодня
Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты.
ТАСС
Согласно данным Банка России, доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила около 70%.
ТАСС
Также ранее сообщалось, что регулятор ставит перед собой задачу увеличить долю объема безналичных платежей в розничной торговле до 75% в 2023 году.
ТАСС

С чего всё началось

Опрос: около 10% россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные расчеты
Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Кроме того, почти столько же опрошенных (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кешбэком.
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Подробнее о событии

Россияне начали отказываться от наличных
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