Стимулом к отказу от наличных для 23% россиян стал переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты. Кроме того, почти столько же опрошенных (21%) перестали платить наличными, когда завели карту с кешбэком.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что в Госдуме рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для "детей войны".