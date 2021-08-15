Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.
Афганская правительственная делегация вместе с главой Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллой Абдуллой направится в воскресенье в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил главе диппредставительства страны в Варшаве вернуться в страну для консультаций в связи с подписанными президентом Польши Анджеем Дудой поправками в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.