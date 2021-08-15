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Опрос показал, что российским банкам не хватает монет в регионах

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Каждый пятый банк России испытывает сложности с обеспечением регионов монетами.
Lenta.ru
Согласно АБР, 78% организаций заявили, что ликвидация расчетно-кассовых центров Банка России приведет к ухудшению ситуации с нехваткой наличности.
ПРАЙМ
О проблеме нехватки монет заявили 21,6 процента опрошенных банков.
Lenta.ru
Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.
Lenta.ru

С чего всё началось

Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах
Опасения банков Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков, сказано в исследовании Ассоциации банков России (АБР).
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Подробнее о событии

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