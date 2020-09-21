Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек.В источнике

Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральный22:20
1

В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального

Отель в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный и где позже якобы нашли бутылки со следами яда, проверял на безопасность Роспотребнадзор, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
РИА Новости00:26
22

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
566

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
6

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
303

Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета18 сентября в 03:45
9

Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Вечерний курьер19 сентября в 15:44
229

Названы самые ожидаемые новинки Пекинского автосалона

Международный автосалон, который состоится в столице Китая уже через несколько дней, является, пожалуй, самым ожидаемым автомобильным мероприятием текущего года, поскольку это единственное авто-шоу в 2020 году.
32CARS.ru19 сентября в 04:40
1

Китай планирует запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне до конца 2020 года

Заместитель главного конструктора лунной программы «Чанъэ» Юй Дэнъюнь сообщил, что Китай до конца года осуществит запуск к Луне аппарата «Чанъэ-5», который должен собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю.
Аргументы и Факты19 сентября в 13:46
1