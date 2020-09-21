Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Отель в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный и где позже якобы нашли бутылки со следами яда, проверял на безопасность Роспотребнадзор, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Международный автосалон, который состоится в столице Китая уже через несколько дней, является, пожалуй, самым ожидаемым автомобильным мероприятием текущего года, поскольку это единственное авто-шоу в 2020 году.
Заместитель главного конструктора лунной программы «Чанъэ» Юй Дэнъюнь сообщил, что Китай до конца года осуществит запуск к Луне аппарата «Чанъэ-5», который должен собрать образцы пород и доставить их обратно на Землю.