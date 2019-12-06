Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
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с чего всё началось
Примерно 60% украинцев считают, что ради мира на Донбассе Украине стоит идти на компромиссы, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте
 фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива.
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