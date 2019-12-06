Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
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Опрос: большинство украинцев готовы к компромиссу ради мира в Донбассе

RT на русском06:45

Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы ради мира в Донбассе

Комсомольская правда06:40

Большинство украинцев считают, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы

ТАСС05:52

Две трети украинцев согласны на компромиссы с РФ ради мира в Донбассе

News.ru05:58

Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы с РФ по Донбассу

REGNUM05:54

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

РИА Новости06:01

Опрос: За мир в Донбассе «любой ценой» выступают менее 15% украинцев

Росбалт04:55
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Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Авто

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Российская газета 03:00
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Политика

Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Русская Планета 06:51
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Дополнительное финансирование программы по снижению долга по ипотеке для семей с тремя и более детьми позволит снизить кредитную нагрузку для 12 тысяч семей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:22
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен из-за непогоды

Американская компания SpaceX ввиду неблагоприятных погодных условий отложила на сутки запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
ТАСС 04 декабря в 13:01
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бренды наушников

Лучшими наушниками в 2019 году стали Sennheiser HD 630VB. Рейтинг составили специалисты Роскачества.
Клопс вчера в 10:31
Происшествия

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Общество

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Gazeta.SPb вчера в 13:51
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Наука

Обнаружены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах

Международная команда исследователей решила проверить, могли ли микроорганизмы на заре существования Земли питаться неорганическими соединениями в отсутствие органической пищи и могли ли они выжить на метеорите, прилетевшем на нашу планету извне.
Naked Science вчера в 11:45
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Общество

Запашный объяснил свой призыв «крошить» фанатов за мат

Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал свой призыв "крошить" футбольных болельщиков за мат на стадионе, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 06:12
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

РИА Новости 04:40
Происшествия

В Чебоксарах школьница ударила полицейского ногой в лицо

В Чебоксарах будут судить семнадцатилетнюю школьницу по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чувашской республике.
Аргументы и Факты 06:31
Общество

В Генпрокуратуре назвали основное коррупционное нарушение чиновников

Русецкий напомнил, что с этого года прокуроры могут проводить проверки чиновников, которые уволились, но нарушили антикоррупционное законодательство.
Росбалт 04:26
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк старается заработать деньги для лечения супруги

"КП" уточняет, что эти деньги пойдут на лечение Насти и уход за маленькой дочкой Милой.
Народные новости 05:14
Общество

Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП

Сосед экс-игрока сборной РФ Алексея Смертина Андрей Крылов, в машину которого врезался бывший футболист, рассказал о поведении предполагаемого виновника аварии, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 05:40
Политика

На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Lenta.ru 06:47
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Происшествия

Подростки в Железногорске отравились найденным на улице веществом

В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
REGNUM 04:24
Общество

В Германии назвали главных пострадавших от прекращения транзита российского газа через Украину

Вероятная остановка в 2020 году транзита российского газа в Европу через Украину нанесет весомый ущерб трем странам ЕС.
Ruposters.ru 06:26
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Армия и оружие

Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР

Телеканал 360° вчера в 08:01
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