Экономика
Радио SputnikОпрос показал комфортный уровень дохода для накоплений россиян
Примерно одинаковое число опрошенных указали комфортным для сбережений от 25 до 35 тысяч (17,5%) и от 35 до 45 тысяч рублей (16,9%). Как показали результаты исследования, более половины опрошенных (59%) не имеют никаких сбережений, а треть (32,4%) делают это "нерегулярно и точечно".
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с чего всё началось
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).РБК15 сентября в 23:30
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Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей
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