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РБК
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.В источнике
С чего всё началось
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.
РБК20:24
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Фонтанка.Ру

РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Фонтанка.Ру00:43
Московский Комсомолец

Опрос показал, что врачи сомневаются в качестве вакцины от COVID-19

Московский Комсомолец23:26
Российская газета

Опрос: каждый четвертый житель ЮАР хочет получить вакцину РФ от COVID-19

Российская газетавчера в 05:08
Lenta.ru

Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Lenta.ru21:31
РИА Новости

РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса

РИА Новости21:22
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

РБК20:24
Газета.Ru

РБК: опрос показал недоверие врачей к российской вакцине от COVID-19

Газета.Ru21:40

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Американский секретный самолёт, замаскированный под авиалайнер, летает рядом с российскими границами

Следует уточнить, что самолёты из США регулярно появляются у российских границ, и, очевидно, что речь вполне идёт и о самолётах, замаскированных под гражданские авиалайнеры, тем более, что США активно ищут новые лазейки получить данные о работе российских систем С-400.
Avia.pro22:27