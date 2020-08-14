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РБК
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.В источнике
С чего всё началось
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.
РБК20:24
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Коммерсантъ

Более половины опрошенных врачей не готовы сделать прививку от коронавируса

Коммерсантъ02:21
Газета.Ru

Опрос показал недоверие медиков к российской вакцине от коронавируса

Газета.Ru02:07
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

РБК20:24
Московский Комсомолец

Опрос показал, что врачи сомневаются в качестве вакцины от COVID-19

Московский Комсомолец23:26
Lenta.ru

Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Lenta.ru21:31
РИА Новости

РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса

РИА Новости21:22
Фонтанка.Ру

РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Фонтанка.Ру00:43

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,2K

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

В Белоруссии возобновились протесты

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом.
Интерфакс02:20
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
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