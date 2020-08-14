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РБК
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.В источнике
С чего всё началось
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.
РБК20:24
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Фонтанка.Ру

РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Фонтанка.Ру00:43
Газета.Ru

Главный терапевт Минздрава не видит причин сомневаться в эффективности вакцины от COVID-19

Газета.Ru06:52
РИА Новости

Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине

РИА Новости06:44
Коммерсантъ

Более половины опрошенных врачей не готовы сделать прививку от коронавируса

Коммерсантъ02:21
Ведомости

Глава центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

Ведомости06:10
Lenta.ru

Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Lenta.ru21:31
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

РБК20:24

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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