Коронавирус
REGNUMОпрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.РБКвчера в 20:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Опрос показал, что врачи сомневаются в качестве вакцины от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 23:26
Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Футбол
ЦСКА и «Динамо» Киев поспорят за полузащитника «Лестера»
Полузащитник "Лестера" Адриен Силва может сменить клубную прописку этим летом.
Soccer.ru 04:28
Экономика
АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие
«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК 04:54
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости вчера в 09:58
Происшествия
Врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Ефремова
У Михаила Ефремова не было острого нарушения мозгового кровообращения, сообщил Пятый канал 14 августа.
Известия 03:26
Общество
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
ТАСС 03:49
Общество
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
РИА Новости 03:31
Единоборства
Нурмагомедов: Александр Емельяненко не был готов к бою с Исмаиловым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал исход поединка между россиянами Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
RT на русском 05:52
Здоровье
Половина всех «тяжелых» пациентов в Алма-Ате занимались самолечением
Нур-Султан, 14 августа 2020, 11:51 — REGNUM Около половины всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 в Алма-Ате занимались самолечением.
REGNUM 04:51
Гаджеты
Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 на Android-устройствах
Напомним, в Civilization 6 геймеры развивают своё государство на протяжении нескольких тысяч лет.
REGNUM 02:34
Общество
Художник Покрас Лампас создал еще одну работу в Екатеринбурге
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 01:49
Политика
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
RT на русском 04:58
Общество
Минюст США обнаружил расовую дискриминацию в Йельском университете
После расследования Минюст пришел к выводу, что дискриминация абитуриентов азиатского и европейского происхождения в Йеле существовала.
Коммерсантъ 05:31
Наука
В Израиле нашли следы самой древней кремации на Ближнем Востоке
Во время раскопок на неолитическом участке Бейсамун ученые нашли следы самой древней кремации на Ближнем Востоке.
Дни24 вчера в 06:30
Армия и оружие
Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море
Известия вчера в 20:02
Культура
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Известия вчера в 09:06
Футбол
«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева
CT news вчера в 04:47
Политика
Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
В Воронеже нашли водителя, сбившего коляску с ребенком
Воронежские полицейские нашли водителя, накануне вечером сбившего на пешеходном переходе коляску с четырехмесячным ребенком.
Российская газета 04:42
Политика
Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением
Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом.
ПолитРоссия вчера в 17:11
Экономика
Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»
По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Виллиана
Лондонский "Арсенал" объявил о переходе бывшего нападающего столичного "Челси" Виллиана.
Газета.Ru 05:23
Кино
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
Ранее Кэмерон показал съемочной группе три сцены из второй части «Аватара» с почти готовыми визуальными эффектами, создатели фильма пообещали вскоре поделиться ими со зрителями.
Sibnet Новости вчера в 20:59
Культура
Оперный певец отказался от звания лауреата премии от Лукашенко
Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.
Интерфакс 02:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина рассказала, сколько он зарабатывал в «Зените»
Ведущая Первого канала и бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о своем влиянии на заработную плату экс-супруга.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
В МИД Украины заявили, что Зеленский не поедет в Белоруссию
До стабилизации политической обстановки в Белоруссии, президент Украины Владимир Зеленский не станет совершать визит в эту страну, сообщили в украинском МИД.
Свободная Пресса 05:28
Армия и оружие
В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США
Lenta.ru вчера в 07:13
Авто
Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом
Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, нужно ли прогревать мотор в летнее время года на самом деле.
Автоновости дня 04:05