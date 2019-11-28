Политика

RT на русскомRT на русскомОпрос показал отношение белорусов к России

31,8% респондентов выступили за «партнёрские» отношения Москвы и Минска, а 10,2% — за «нейтральные». Как считают 0,2% опрошенных, отношения Москвы и Минска должны быть «враждебными». При этом 21,4% белорусов заявили, что бывают в России несколько раз в год.
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с чего всё началось

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

21,4% опрошенных граждан Белоруссии сказали, что бывают в России несколько раз в год; 55,4% посещают Россию один раз в год и реже; 23,2% признались, что никогда не были в России.
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