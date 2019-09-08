Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОпрос показал отношение россиян к сбережению средств и тратам

Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
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