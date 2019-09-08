Экономика
РИА НовостиОпрос показал отношение россиян к сбережению средств и тратам
Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:59, Вашингтон
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия
В «Шереметьево» самолет прервал взлет из-за задымления двигателя
Самолет Boeing-777 рейсом Москва — Владивосток прекратил взлет в аэропорту «Шереметьево» после срабатывания датчика неисправности двигателя.
BFM.ru 13:16
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Происшествия
СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки
Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
RT на русском 08:58
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Общество
Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года
Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен в первой половине следующего года в Москве, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".
ТАСС 20:27
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Космос
Камень, который совершил путешествие с Земли на Луну и обратно
Популярная механика 08:18
Политика
Стал известен состав депутатов нового созыва думы Читы по партиям
Представители партии «Единая Россия» забрали большинство (19 из 30) депутатских мандатов в читинской городской думе седьмого созыва.
Московский Комсомолец Чита 20:22
Единоборства
Хабиб предложил Сен-Пьеру сфотографировать его пояс
Нева Спорт 15:14
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
Известия 13:57
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58