с чего всё началось

Уровень электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» в феврале упал на 9% по сравнению с показателями января — до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.

Футбол Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.

Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

Футбол Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Экология В Поронайске обсудили благоустройство дворов В Поронайске прошли общественные обсуждения проектов благоустройства дворов, которые преобразятся в ближайшие годы в рамках реализации приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды".

Общество Сила стандарта «умного города» Эффект может быть такой, что в итоге городам и регионам будет очень сложно, а то и вовсе невозможно перейти от пилотов к промышленной эксплуатации проектов "умный город".

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".