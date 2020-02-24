Политика
RT на русскомОпрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
Уровень электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» в феврале упал на 9% по сравнению с показателями января — до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.
Читать в источнике
Оценить388
с чего всё началось
«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном исследовании.RT на русском11:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Киберспорт
Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети
Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
Футбол
«Ливерпуль» повторил два английских рекорда
Общество
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Гаджеты
Google неожиданно выпустил новую версию Android 11
23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Здоровье
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Футбол
Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра
Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Общество
СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Общество
Названы профессии, представители которых болеют чаще всего
Названы профессии, представители которых болеют чаще других.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Гаджеты
IPad Pro 2020 может получить камеру в стиле iPhone 11
Аналогичное решение Apple уже использовала в смартфонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Экология
В Поронайске обсудили благоустройство дворов
В Поронайске прошли общественные обсуждения проектов благоустройства дворов, которые преобразятся в ближайшие годы в рамках реализации приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды".
Хоккей
Панарин обошел Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, отдав две голевые передачи.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе
Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
Общество
Сила стандарта «умного города»
Эффект может быть такой, что в итоге городам и регионам будет очень сложно, а то и вовсе невозможно перейти от пилотов к промышленной эксплуатации проектов "умный город".
Космос
Получены данные, изменяющие историю формирования Земли
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Футбол
«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ
В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Теннис
Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Общество
Рыбопромышленники предлагают ввести экологические ограничения для себя
Рыбопромышленники предлагают ввести экологические ограничения для себя Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает Росрыболовству ввести для участников рынка правило обязательного извлечения донных сетей после лова и ограничить их длину.
Технологии
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.