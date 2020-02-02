Политика

RT на русскомRT на русскомОпрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Ранее опрос показал снижение уровня электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» до 36%. В конце января Зеленский заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.
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с чего всё началось
«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном
 исследовании.
RT на русском11:06

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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

RT на русском11:06

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

РИА Новости09:52

Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%

REGNUM08:43

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ТАСС09:29

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Московский Комсомолец09:37

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»

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