с чего всё началось

Ранее опрос показал снижение уровня электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» до 36%. В конце января Зеленский заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.

Шоу-бизнес Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.

Происшествия Петербурженка на Mini Cooper упала в реку Фонтанку Утром 24 февраля молодая петербурженка за рулем автомобиля Mini Cooper на набережной Фонтанки не справилась с управлением.

Общество В Китае разработали вакцину от коронавируса Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.

Политика Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Футбол Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна» Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.