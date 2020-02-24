с чего всё началось

Ранее опрос показал снижение уровня электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» до 36%. В конце января Зеленский заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.

Политика США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.

Происшествия Мать и дочь решили уволиться из-за стриптиза в морге Петербурга В Петербурге временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко на время проверки, которую начали после корпоратива со стриптизом в городском морге.

Экономика В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Происшествия Руководителю УДИБ в Красноярске продлили арест В ведении УДИБ находится работа по организации и контролю за обращением с бездомными животными в Красноярске.

Экономика Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Наука Ученые: любовь вылечит от трех болезней У австралийских ученых есть мнение, что так называемый «гормон любви» – окситоцин может вылечить большое количество серьезных болезней.

Политика Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии, а также укрепление диалога между Россией и ООН в ходе встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в Женеве.

Политика Конституционный суд Румынии запретил Орбану возглавить кабмин страны Конституционный суд (КС) Румынии пришёл к выводу, что между главой государства и парламентом страны существует правовой конфликт из-за назначения лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Людовика Орбана на должность премьер-министра.

Кино Якутская кинокомпания представила свои фильмы на европейском кинорынке Якутская кинокомпания ART Doydu представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке (EFM) в рамках Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на официальную страницу кинокомпании.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.