Политика
RT на русскомОпрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Ранее опрос показал снижение уровня электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» до 36%. В конце января Зеленский заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.
Читать в источнике
Оценить394
с чего всё началось
«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном исследовании.RT на русском11:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Хоккей
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне
Наука
В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Общество
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,5 тыс. человек
Количество жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 150 человек, сообщил Комитет здравоохранения страны.
Общество
Том Круз прекратил съемки в «Миссия невыполнима» из-за коронавируса
ТАСС Кинокомпания Paramount перенесла на неопределенный срок съемки седьмой части эпопеи "Миссия невыполнима" с участием 57-летнего Тома Круза в роли суперагента Итана Ханта.
Происшествия
Мать и дочь решили уволиться из-за стриптиза в морге Петербурга
В Петербурге временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко на время проверки, которую начали после корпоратива со стриптизом в городском морге.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Общество
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили в карантин в Казани
Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань. Власти Татарстана обеспечат их всем необходимым.
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Общество
Назван регион с самыми дорогими масленичными блинами в России
Самые дорогие блины на Масленицу продают на Чукотке. К такому выводу пришли в IT-компании «Эвотор» на основе анализа кассовых чеков.
Происшествия
Руководителю УДИБ в Красноярске продлили арест
В ведении УДИБ находится работа по организации и контролю за обращением с бездомными животными в Красноярске.
Экономика
Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании
В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Пентагон сообщил в понедельник в заявлении, что официально принял этические принципы использования искусственного интеллекта в вооружениях.
Кино
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3»
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3». Возможно, проектом заинтересуется Disney, поглотивший студию 20th Century Fox.
Наука
Ученые: любовь вылечит от трех болезней
У австралийских ученых есть мнение, что так называемый «гормон любви» – окситоцин может вылечить большое количество серьезных болезней.
Политика
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии, а также укрепление диалога между Россией и ООН в ходе встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в Женеве.
Политика
Конституционный суд Румынии запретил Орбану возглавить кабмин страны
Конституционный суд (КС) Румынии пришёл к выводу, что между главой государства и парламентом страны существует правовой конфликт из-за назначения лидера Национал-либеральной партии (НЛП) Людовика Орбана на должность премьер-министра.
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации на родину
Практически все граждане Украины, находящиеся на печально известном круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались от эвакуации в родную страну.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Кино
Якутская кинокомпания представила свои фильмы на европейском кинорынке
Якутская кинокомпания ART Doydu представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке (EFM) в рамках Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на официальную страницу кинокомпании.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
Политика
Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача
В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.
Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
Политика
Проект соглашения о прекращении огня в Ливии подготовили в Женеве
Проект соглашения прекращения боевых действий в Ливии подготовили в ходе второго раунда межливийских переговоров в Женеве.